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Каринэ Арутюнова: "В прошлое хочется укутаться, как в ветхое одеяло, пропахшее домом"

Каринэ Арутюнова: "В прошлое хочется укутаться, как в ветхое одеяло, пропахшее домом"
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Каринэ Арутюнова: "В прошлое хочется укутаться, как в ветхое одеяло, пропахшее домом"

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За полгода жизни в Мюнхене я не научилась впитывать новое, видимо, состояние войны этому не способствует. Я поймала себя на том, что постоянно оглядываюсь назад, и мне необходимо с чем-то соединиться. Те немногие, кто остались в Киеве, рады моему возвращению, возможности обняться

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