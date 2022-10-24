Источник ТАСС: Су-34 в Ейске упал из-за попадания птиц в двигатель

Причиной крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание двух чаек в двигатель самолёта при взлёте, утверждает источник ТАСС. Останки чаек, по его словам, были найдены экспертами при осмотре обломков самолёта.

Следственный комитет России, прокуратура и другие структуры, занимающиеся выяснением обстоятельств крушения военного самолёта в Ейске, заявлений о причинах падения Су-34 не делали.

17 октября в результате падения бомбардировщика Су-34 в городе Ейск в Краснодарском крае погибли 15 человек, в том числе трое детей. Пилоты самолета успели катапультироваться.

На месте падения самолета возник пожар. При падении военный самолет задел девятиэтажный жилой дом. Разрушения получили более 70 квартир. В воскресенье издание "База" и ряд телеграм-каналов опубликовали новое видео крушения самолёта.

23 октября военный самолёт Су-30 упал на жилой дом в Иркутске. Оба летчика погибли; по предварительным данным, жертв среди населения нет. Причина катастрофы устанавливается.