Дороги к свободе. Молдова: атака на Майю Санду

Чего добивается Москва, содействуя кризису в Молдове? Устойчива ли власть президента Майи Санду и проевропейских сил? Виталий Портников беседует с политологом, основателем Института устной истории Молдовы Алексеем Тулбуре.
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