Россия известила США о начале учений стратегических ядерных сил

Во вторник Россия официально уведомила Соединенные Штаты о провелении учений стратегических ядерных сил "Гром", в ходе которых будут произведены запуски баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки, сообщили представители Пентагона и Госдепартамента.

Учения, которые проводятся ежегодно, привлекают в этом году особое внимание, поскольку они проводятся на фоне российского вторжения в Украину. "Сообщая об учениях, Россия выполняет свои обязательства по контролю за вооружениями", - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. "Эти извещения уменьшают риск неверной оценки происходящего", отметил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Предыдущие подобные маневры закончились за считанные дни до российского вторжения в Украину. О дате проведения учений не было объявлено зарание. По словам, американских представителей, они ожидали официального российского извещения о начале учений в течение нескольких недель. Еще в начале октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что союз НАТО будет внимательно следить за испытаниями и "сохранять бдительность в свете "завуалированных ядерных угроз и опасной ядерной риторики, исходящей от российской стороны".

В свою очередь в Бельгии сейчас проходят ежегодные учения NATO Steadfast Noon, в ходе которых летчики из 14 стран-членов НАТО в течение двух недель проводят учебные операции с использованием нестратегического ядерного оружия.