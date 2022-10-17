Беларусь анонсировала совместные с Россией военные учения

Помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко в понедельник сообщил, что Беларусь проведёт совместные с Россией военные учения. В них примет участие недавно сформированная в стране совместная российско-белорусская группировка войск. В ходе учений в восточной и центральной частях страны будут отрабатываться тактики работы артиллерии и противовоздушной обороны с боевой стрельбой и пусками зенитных управляемых ракет.
Ревенко также заявил, что Беларусь оставляет за собой право принятия превентивных мер стратегического сдерживания "в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта".
10 октября было объявлено, что Кремль и Минск договорились о развёртывании в Беларуси совместной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства". Сообщалось, что что из России в Беларусь будут отправлены около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и миномётов, а также не менее 9 тыс. военнослужащих российской армии. 17 октября министр обороны Беларуси Виктор Хренин подтвердил, что совместная группировка войск "приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства".
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