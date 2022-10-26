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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал войну в Украине джихадом

Рамзан Кадыров (слева)

В результате удара вооруженных сил Украины по зданию школы в Херсонской области, где размещался штаб российских войск, погибли около 40 бойцов военизированных формирований, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, не менее ста человек ранены. Об этом вчера сообщили украинские и оппозиционные чеченские телеграм-каналы.

Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке уточнил, что удар был нанесен по школе в селе Каиры, и в результате были убиты до 30 человек.

По данным телеграм-канала оппозиционного чеченского движения 1ADAT, это бойцы так называемого "Нефтеполка" – полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чечне. Опубликовано видео, в которое смонтированы фотографии некоторых, предположительно, погибших, а также аудиозапись, в которой один из выживших утверждает, что удар был нанесен американской ракетой HIMARS.

Также оппозиционные чеченские каналы публикуют скриншоты сообщений в социальных сетях и в мессенджерах об ударе по штабу и о погибших, подтвердить их подлинность не представляется возможным.

В среду по информации Генштаба ВСУ, в результате ударов артиллерии в населенном пункте Новоивановка Луганской области был уничтожен российский склад боеприпасов и убиты более 10 бойцов из Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на эти сообщения двумя голосовыми обращениями в своем телеграм-канале. В первом, он призвал называть "спецоперацию" в Украине войной, потому что, по его мнению, боевые действия уже идут на территории России. Он также выразил недовольство "слабыми ответами" армии на обстрелы российских регионов, предложив "стирать с земли" украинские города.

При этом Кадыров ничего не говорил о гибели чеченских военных.

Через несколько часов во втором голосовом сообщении Кадыров назвал вторжение в Украину "войной между сатанизмом и христианами-мусульманами" и призвал их объединиться. Это – джихад, сказал глава Чечни и добавил, что "чеченские командиры приняли решение — не обороняться, а только нападать". Он также предложил отправить на войну в Украину 300-400 тысяч жителей республики - это примерно четверть её населения.

Один из командиров воюющего за Украину добровольческого чеченского батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев в комментарии Кавказ.Реалии заявил, что чеченская Росгвардия в основном используется в качестве заградительных отрядов, сдерживая отступающих с поля боя военнослужащих подразделений Минобороны, и для зачистки после армейских операций населенных пунктов, перешедших под контроль российской армии.

Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать потери противника, преуменьшать свои и распространять дезинформацию. В ходе боевых действий данные сложно поддаются проверке.

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