Рамзан Кадыров призвал называть "спецоперацию" войной

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал называть "спецоперацию" в Украине войной, потому что по его мнению боевые действия уже идут на территории России. Он также выразил недовольство "слабыми ответами" армии на обстрелы российских регионов, предложив "стирать с земли" украинские города. Голосовое сообщения Кадырова с этими заявлениями было опубликовано в его телеграм-канале.

В том же сообщении глава Чечни предложил отправить на войну 300-400 тысяч жителей республики - это примерно четверть ее населения. Кадыров назвал вторжение в Украину "войной между сатанизмом и христианами-мусульманами" и призвал их объединиться. Ранее редакция Кавказ.Реалии сообщала о почти 140 погибших в Украине уроженцах Чечни. Эта цифра в несколько раз больше, чем сообщалось официально.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, которое началось 24 февраля этого года, власти России добиваются, чтобы боевые действия назывались не войной, а "спецоперацией". Сообщать о событиях требуется только по официальным источникам информации и с использованием их лексики. За нарушение этих правил были заблокированы десятки СМИ, в том числе проекты Радио Свобода.

Кроме того, муниципальный депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов был приговорён к семи годам лишения свободы за то, что публично назвал вторжение в Украину войной и без ссылки на официальные источники назвал предположительное число погибших.