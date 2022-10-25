Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Рамзан Кадыров призвал называть "спецоперацию" войной

Глава Чечне Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал называть "спецоперацию" в Украине войной, потому что по его мнению боевые действия уже идут на территории России. Он также выразил недовольство "слабыми ответами" армии на обстрелы российских регионов, предложив "стирать с земли" украинские города. Голосовое сообщения Кадырова с этими заявлениями было опубликовано в его телеграм-канале.

В том же сообщении глава Чечни предложил отправить на войну 300-400 тысяч жителей республики - это примерно четверть ее населения. Кадыров назвал вторжение в Украину "войной между сатанизмом и христианами-мусульманами" и призвал их объединиться. Ранее редакция Кавказ.Реалии сообщала о почти 140 погибших в Украине уроженцах Чечни. Эта цифра в несколько раз больше, чем сообщалось официально.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, которое началось 24 февраля этого года, власти России добиваются, чтобы боевые действия назывались не войной, а "спецоперацией". Сообщать о событиях требуется только по официальным источникам информации и с использованием их лексики. За нарушение этих правил были заблокированы десятки СМИ, в том числе проекты Радио Свобода.

Кроме того, муниципальный депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов был приговорён к семи годам лишения свободы за то, что публично назвал вторжение в Украину войной и без ссылки на официальные источники назвал предположительное число погибших.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG