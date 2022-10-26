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Время Свободы

Правду скажет только "царский буфетчик"? Спор Пригожина с Путиным

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Информационный дайджест "Время Свободы", 26 октября

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Время Свободы - Темы дня 26.10.2022
by Радио Свобода

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Применяемые российской армией против Украины крылатые ракеты проектировались для несения ядерных боеголовок;

Почему важно называть имена тех, кто непосредственно направляет ракеты на украинские гражданские объекты;

Владимир Путин требует принять меры по обеспечению экипировкой призванных резервистов, сами мобилизованные жалуются на отсутствие самого необходимого;

По данным газеты WP, Евгений Пригожин в споре с Владимиром Путиным в резкой форме указал ему на ошибки в ходе военной кампании в Украине

Группа американских конгрессменов-демократов отозвала письмо с призывом к Белому дому начать прямые переговоры с Кремлем по прекращению огня в Украине;

Министр обороны Латвии о необходимости военной поддержки Украины.

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