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Время Свободы

Первый в списке короля Карла III. Риши Сунак стал британским премьером

Информационный дайджест "Время Свободы", 25 октября

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Время Свободы - Темы дня 25.10.2022
by Радио Свобода

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В Украине арестован директор запорожского завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, обвиняемый в поставках в Россию двигателей для боевых вертолетов;

Издания Bellingcat, The Insider и Der Spiegel назвали имена тех, кто наводит российские крылатые ракеты на украинские гражданские объекты;

Заключенные российских колоний часто сами просятся на войну;

Король Великобритании Карл III поручил лидеру консерваторов Риши Сунаку сформировать новое правительство страны;

Почему президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Грузию не встретился с президентом страны Саломэ Зурабишвили.

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