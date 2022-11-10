Лицом к событию. Русская пропаганда в войне с Украиной: больше ада
Как описывала войну русская пропаганда? Почему русские пропагандисты завидуют украинским? Кому верят украинцы и западная аудитория: независимым медиа, своим правительствам или телеканалу RT? Можно ли “зазомбировать” аудиторию, если она сама не готова к зомбированию?
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