Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. Русская пропаганда в войне с Украиной: больше ада

Лицом к событию. Русская пропаганда в войне с Украиной: больше ада
Embed
Лицом к событию. Русская пропаганда в войне с Украиной: больше ада

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Как описывала войну русская пропаганда? Почему русские пропагандисты завидуют украинским? Кому верят украинцы и западная аудитория: независимым медиа, своим правительствам или телеканалу RT? Можно ли “зазомбировать” аудиторию, если она сама не готова к зомбированию?

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG