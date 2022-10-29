США выделили Украине новый пакет военной помощи

США выделят Украине очередной пакет военной помощи в размере 275 миллионов долларов, объявили в пятницу Госдепартамент США и министерство обороны.

Этот пакет прежде всего предназначен для пополнения арсеналов боеприпасов украинской армии. Она получит ракеты для систем залпового огня HIMARS, 2 тысячи снарядов для установки противотанковых мин, 500 управляемых снарядов для 155-мм гаубиц, более 1300 переносных противотанковых систем, 125 бронированных автомобилей Humvee и 4 антенны спутниковой связи. Все эти боеприпасы и оборудование поступит из запасов Пентагона.

Как отмечается в заявлении Госдепартамента, это 24 с августа 2021 года пакет военной помощи, выделенный Украине. Ее общая сумма составляет почти 18 миллиардов долларов. "Многие из упомянутых систем оказывают влияние на ход военных действий, именно поэтому, например, мы предоставляем Украине больше ракет для систем HIMARS", - говорит представитель Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, системы спутниковой связи обеспечат украинской армии доступ к связи в условиях когда Россия уничтожает инфраструктуру Украины.

Днем раньше министр обороны США Ллойд Остин объявил о том, что к концу ноября Киев получит зенитные ракетные комплексы NASAMS, самое современное вооружение такого класса, находящееся на вооружении стран. На их покупку выделены средства.