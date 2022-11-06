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live Война и искусство: Соц-арт без кавычек

Война и искусство: Соц-арт без кавычек
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Война и искусство: Соц-арт без кавычек

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Ведущие мастера Соц-арта покорили Запад не разоблачениями преступлений режима, как это сделал Солженицын, а диалектической трактовкой советского опыта. Беседа с художником Виталием Комаром

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