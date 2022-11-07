Дора Дмитриева: "Вернулась в Америку с татуировкой трезубца"

Поляки очень устали, им все надоело и они мешали волонтерам работать. Многие волонтеры по три дня ехали, чтобы просто помогать. Очень часто приходилось на поляков кричать – но это ничего, потому что они тоже на меня кричали. Я не понимала, что они кричали на польском, так что не страшно