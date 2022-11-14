Время Свободы. "Может быть вы мне объясните, зачем нужна эта война?"
Потери российских морпехов под Угледаром *** Насколько долго Путин планирует продолжать войну, и превратится ли она в третью мировую *** Несет ли сейчас Черноморский флот России военную угрозу для Украины *** Десятилетнюю девочку и ее маму забрали в полицию из-за пропуска "Разговоров о важном"
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