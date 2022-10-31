По всей Украине объявлена воздушная тревога. В Киеве и Харькове – взрывы

По всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий, объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Кривом Роге и других украинских городах.

Корреспондент Би-би-си передаёт, что в Киеве было слышно "много взрывов". По его словам, после взрывов отключилось электричество, пропала связь. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в "результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения".

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в телеграме о двух взрывах в городе. По его данным, обстрелам подвергся объект критической инфраструктуры. Харьковский метрополитен остановил работу.

Обстрел, по предварительной информации, российские войска вели из комплекса С-300. По словам главы Харьковской области Олега Синегубова, ракеты запустили из Белгорода.

Сообщают о взрывах в Запорожской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

В городе Запорожье начались отключения электричества из-за утреннего обстрела. По информации местных властей, российские войска атаковали объект критической инфраструктуры.

Ночью российские войска обстреляли Днепропетровскую область из ракетных систем залпового огня и артиллерии, а также атаковали регион с помощью дронов-камикадзе, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В городе Марганец в результате обстрела из "Градов" погибла женщина. Повреждено около 30 многоэтажных и частных домов, линии электропередач, сообщил Резниченко. В Каменском районе дроны-камикадзе повредили объект энергетической инфраструктуры.

Минобороны России пока не комментирует ракетные удары по украинской территории, до этого на протяжении недель Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуре Украины.

Ракетные удары по украинской инфраструктуре российские военные наносят с 10 октября. В Москве заявили об ответных шагах на взрыв на Крымском мосту, который, как утверждает президент Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы. Минобороны России назвало целью ударов объекты систем военного управления, связи и энергетики.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате российских обстрелов было повреждено от 30 до 40% энергетической инфраструктуры страны. Нанесённый украинской энергетике ущерб составляет миллиарды долларов.