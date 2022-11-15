Время Свободы. "Танки – не потребительский товар"

Саммит G20 на фоне ракетных ударов по 12 регионам Украины *** Репарации и национализация структур, подконтрольных "Газпрому" в ЕС: как это отразится на российской экономике? *** Россияне бегут от войны даже в Бразилию *** История украинского оперного певца о ранении и возвращении на сцену
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