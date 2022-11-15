Дороги к свободе. Украинская экономика: задачи на будущее

Россия пытается уничтожить украинскую критическую инфраструктуру и экономику. Какие решения нужно принимать? Что может сделать Запад с точки зрения экономической помощи Украине? Собеседник Виталия Портникова - Олег Устенко, советник президента Украины.
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