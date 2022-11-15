Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Дороги к свободе
Подписаться
Дороги к свободе

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Дороги к свободе. Украинская экономика: задачи на будущее

Дороги к свободе. Украинская экономика: задачи на будущее
Embed
Дороги к свободе. Украинская экономика: задачи на будущее

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00

Россия пытается уничтожить украинскую критическую инфраструктуру и экономику. Какие решения нужно принимать? Что может сделать Запад с точки зрения экономической помощи Украине? Собеседник Виталия Портникова - Олег Устенко, советник президента Украины.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG