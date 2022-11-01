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Время Свободы

Указ не нужен. Путину объяснили, как закончить мобилизацию

Информационный дайджест "Время Свободы", 1 ноября

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Время Свободы - Темы дня 1.11.2022
by Радио Свобода

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Украинские ПВО сбивают три четверти выпущенных по Украине российских ракет, заявляют представители командования ВСУ;

В Кремле пришли к выводу, что для окончания объявленной "частичной" мобилизации президентского указа не требуется;

Правда ли, что большая часть вывозимого украинского зерна попадает в порты Турции и стран ЕС, а не доставляется беднейшим странам, как это утверждаем Владимир Путин?

Как живут киевляне в условиях постоянных обстрелов и перебоев с электроснабжением;

Итоги переговоров в Сочи по армяно-азербайджанскому урегулированию.

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