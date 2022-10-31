На дембель или на фронт? Что будет с уволенными в запас срочниками

Украинские беспилотники нанесли удар по кораблям Черноморского флота России, дислоцированным в Севастопольской бухте;
Сергей Шойгу объявил законченной "частичную" мобилизацию в России;
Могут ли уволенные в запас срочники оказаться на войне в Украине;
Создатель Revolut миллиардер Николай Сторонский отказался от российского гражданства;
Маргарита Симоньян видит угрозу нравственности в американском телесериале "Друзья";
Польша потребовала от Германии компенсацию в 1,3 триллиона долларов за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Варшава будет требовать компенсацию и от России.
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