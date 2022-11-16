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Время Свободы: Ракетное бесчинство. Путин хочет превратить Украину в зимнюю пустыню

Время Свободы: Ракетное бесчинство. Путин хочет превратить Украину в зимнюю пустыню
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Время Свободы: Ракетное бесчинство. Путин хочет превратить Украину в зимнюю пустыню

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Последствия российского обстрела Украины – война пришла на территорию Польши; В Херсоне расследуют преступления, совершенные во время российской оккупации; Как выполнить резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине?

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