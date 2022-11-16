Время Свободы: Ракетное бесчинство. Путин хочет превратить Украину в зимнюю пустыню
Последствия российского обстрела Украины – война пришла на территорию Польши; В Херсоне расследуют преступления, совершенные во время российской оккупации; Как выполнить резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине?
Другие материалы
-
-
15 ноября 2022
Время Свободы. "Танки – не потребительский товар"
-
-
11 ноября 2022
Время Свободы: Российские войска ушли за Днепр
-
10 ноября 2022
Время Свободы: Как Суровикин зарабатывает на войне
-