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Время Свободы

"Аллигаторам" выбили зубы. Диверсия на аэродроме в Псковской области

Информационный дайджест "Время Свободы", 2 ноября

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Время Свободы - Темы дня 2.11.2022
by Радио Свобода

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Обстрелы украинских городов, Киев без света;

На военном аэродроме в Псковской области уничтожены три российских боевых вертолета;

Правозащитники и юристы призывают россиян не верить заявлениям Кремля о том, что мобилизация закончена;

Мобилизованные резервисты из Чувашии потребовали объяснить, когда им будут перечислены обещанные единовременные выплаты;

Александр Пушкин, Сергей Лавров и новая пропагандистская кампания на Первом канале.

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