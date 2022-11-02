"Аллигаторам" выбили зубы. Диверсия на аэродроме в Псковской области

Обстрелы украинских городов, Киев без света;
На военном аэродроме в Псковской области уничтожены три российских боевых вертолета;
Правозащитники и юристы призывают россиян не верить заявлениям Кремля о том, что мобилизация закончена;
Мобилизованные резервисты из Чувашии потребовали объяснить, когда им будут перечислены обещанные единовременные выплаты;
Александр Пушкин, Сергей Лавров и новая пропагандистская кампания на Первом канале.
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