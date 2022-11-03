Сайту Сибирь.Реалии исполнилось пять лет

Региональному проекту Русской службы Радио Свобода Сибирь.Реалии исполнилось пять лет - он был открыт 3 ноября 2017 года.

Сайт Сибирь.Реалии рассказывает об актуальных проблемах зауральских регионов России. За время работы журналисты проекта опубликовали тысячи материалов – новости, репортажи, интервью с ньюсмейкерами и экспертами, аналитику и исторические обзоры, колонки комментаторов, фотогалереи и документальные фильмы. Своей работой Сибирь. Реалии восполняют дефицит неподцензурной и разносторонней информации об этом регионе.

С проектом Сибирь.Реалии сотрудничают многие независимые региональные журналисты, которые сами живут в сибирских городах, знают о происходящем там не понаслышке и не боятся говорить о произволе местных чиновников, о беспределе сотрудников силовых служб, о забытых и заброшенных властями жителях отдаленных северных городков и поселков, о нарушениях прав коренных народов Сибири, об экологических проблемах региона…

Министерство юстиции России включило Сибирь.Реалии, как и другие сайты Русской службы РС, в список "иностранных агентов". Несколько журналистов редакции внесено в списки "иноагентов" в качестве физических лиц, несколько репортеров преследовались в административном и уголовном порядке. Все эти действия российских властей медиа-корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода считает проявлением политической цензуры и попытками воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов. В 2022 году, несмотря на блокировку Роскомнадзором, сайт Сибирь.Реалии ежемесячно регистрирует более полумиллиона посещений. Это самый успешный год в истории редакции.

В условиях военной агрессии России против Украины и существенных органичений для независимых медиа, Сибирь.Реалии рассказывают о том, как в самые разные города и деревни приходит "груз 200", как беззаконно осуществляется мобилизация на войну, как милитаризация экономики и санкции ударяют по региону и уровню жизни людей в нем, как в самых разных городах Сибири граждане отваживаются протестовать против войны.

Главная задача сайта "Сибирь.Реалии" – честный, непредвзятый сбалансированный, точный рассказ о ежедневной жизни важнейшего, с политической, экономической и социальной точек зрения, региона России.

В 2019 году Русская служба Радио Свобода открыла региональный проект Север.Реалии, публикации которого рассказывают о жизни северо-западных областей Российской Федерации. Медиа-корпорация РСЕ/РС развивает и другие русскоязычные региональные проекты: Северо-Кавказская служба - сайт Кавказ.Реалии, Татаро-Башкирская - сайт Идель.Реалии.

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