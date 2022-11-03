Называть вещи своими именами. Сибирь.Реалии – 5 лет

Исполняется пять лет проекту Русской службы радио Свобода Сибирь.Реалии.

Все эти годы мы старались показать, как разнообразна, интересна и важна для понимания не только сибирских, но и российских реалий в целом жизнь в Сибири и на Дальнем Востоке. Мы рассказываем не только о происходящем сегодня, но и об истории Сибири: о том, как покорялось это пространство в XVI столетии казаками Ермака; о том, как мечтали об автономии Сибири Григорий Потанин и его единомышленники "областники"; о том, как попытался превратить этот край в оплот борьбы с большевиками адмирал Александр Колчак; о том, как Сибирь стала территорией ГУЛАГа при Сталине, и как в годы хрущевской оттепели сюда ехали искать нефть и алмазы романтики-шестидесятники…

Как и положено журналистам, мы откровенно говорим о разнообразных проблемах этого региона. О произволе местных чиновников, о безумной, часто по сути колониальной политике столичных властей, о беспределе силовиков, о забытых и заброшенных властями жителях отдаленных северных городков и поселков, о бесконечных бедах Байкала, о нарушениях прав коренных народов Сибири…

Мы искренне считаем, что, только рассказывая правду о реальной жизни, разбираясь в причинах происходящего, называя вещи своими именами, можно преодолевать проблемы и двигаться вперед. Авторы проекта сами родом из Сибири, и нам хотелось и хочется, чтобы жизнь здесь менялась только к лучшему.

Наших журналистов преследовали и преследуют власти, их вносят в списки так называемых "иностранных агентов" только за желание работать честно и без цензуры. Но мы продолжаем правдиво рассказывать о происходящем.

В наших силах фиксировать ход событий, рассказывать о них максимально полно и объективно

Все эти годы нам важно было говорить не только о проблемах региона, но и о людях, которые живут в Сибири не потому, что у них нет сил и возможностей из нее выбраться в края более теплые, а потому, что они любят свою малую Родину и пытаются сделать все, чтобы жизнь в ней была устроена лучше, комфортнее, справедливее. Это, например, те, кто встал стеной на защиту родного леса от нанятых местными властями и олигархами "черных лесорубов". Те, кто в свои выходные в самых разных сибирских городах собственными силами реставрируют фасады старинных деревянных домов. Потому что в городском бюджете денег на ремонт, как водится, нет, а усадьбы эти – гордость и дух Сибири. Это волонтеры, которые тушат лесные пожары или собирают деньги на операции больным детям. Это невероятное движение солидарности, которое развернулось в регионе во время эпидемии ковида, когда люди бесконечно и самоотверженно помогали врачам и друг другу.

Почти год мы следили за бесстрашными жителями Хабаровского края, которые, казалось, бросили вызов всей вертикали власти, пытаясь отстоять даже не столько своего неугодного ей экс-губернатора, сколько чувство собственного достоинства и право самим решать судьбу своего региона.

Во всех этих проявлениях гражданской инициативы, гражданской солидарности чувствуется здоровый местный патриотизм, который, как нам хотелось и хочется до сих пор верить, в конце концов победит патриотизм казенный и разнообразную "геополитику головного мозга".

24 февраля 2022 года – вторжение российских войск в Украину – лишило нас многих надежд и иллюзий. Сейчас может показаться, что выхода из нынешнего кошмара нет ни у страны в целом, ни у отдельных ее регионов. И вот уже Сибирь у многих ассоциируется, к сожалению, не со свободолюбивым Хабаровском и университетским Томском, не с новосибирским Академгородком и уникальной красотой Байкала, не с мощью Енисея и совершенно особым воздухом Алтая, а с депрессивными регионами, откуда тысячами отправляют на войну контрактников и мобилизованных, часто оставляя целые села без дееспособных мужчин.

Мы рассказываем сегодня о том, как в самые разные города и деревни приходит "груз 200", как беззаконно осуществляется мобилизация на войну, как милитаризация экономики и санкции ударяют по регионам и уровню жизни людей в них. Но не менее важно нам сегодня рассказать и о том, что Сибирь – это не только Z-свастика на зданиях и не только те сибирские контрактники, которые мсовершали военные преступления в Буче, но и люди, которые с первых дней войны отваживаются открыто протестовать против российского вторжения в Украину.

Вот 64-летний детский тренер из Бурятии Валерий Яковлев срывает знак Z с двери сельской спортивной школы, получает непосильный для него штраф, на который ему собирают деньги совершенно незнакомые люди. И говорит он при этом так: Когда я увидел этот знак, задумался всего на полсекунды. Потом размышлял, а почему я это сделал? Я долго размышлял... и открыл для себя такую вещь: когда я учился в 4–5–6-м классах, ненавидел Солженицына, ненавидел Сахарова. За что я их ненавидел в то время, я не знал. "Враги народа", "предатели". И спустя много лет, когда я прочитал почти всего Солженицына, когда узнал, кто такой Сахаров... Господи, как нам вбивали в башку эту глупость, дрянь! И я не хочу, чтобы это повторялось. Только и всего".

97-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Степанов из Новосибирска выходит на антивоенный пикет и выкладывает ролики в интернет со своими антивоенными высказываниями.

"Мы же не думали в мае 1945 года, что снова начнется такая война. Мирное время, чистое небо. Кто думал, что такая штука будет? И сейчас не укладывается, – говорит он. – Ну, невозможно! Что ж вы натворили-то, а? Ведь 8 млн украинцев погибли в Великую Отечественную войну, мы вместе в окопах сидели. А сейчас развязали такую беду. Я себе места не могу найти".

В Якутии женщины выходят на площадь, протестуя против мобилизации.

"Ответственность за то, что наша страна напала на другую, лежит на нас всех, – говорит одна из участниц протеста. – С самого начала войны я жила с этой мыслью. Мне было неприятно, больно, я чувствовала вину. Ошибки при мобилизации? На мой взгляд, эта война была главной ошибкой".

В Новосибирске 60-летняя Людмила Берлянд в первые же дни войны прикрепила на куртку бейджик со словами "Нет войне" и заказала на "Озоне" украинский флаг.

"В том, как оценивать эту так называемую "спецоперацию", сомнений нет, – говорит она. – Мне кажется, это не вопрос политических взглядов, это вопрос морали. Здесь нет предмета для спора. И сама-то война есть нечто абсолютно противоестественное, несовместимое ни со здравым смыслом, ни с моралью, что-то за рамками человеческого. Но даже у войны есть какие-то законы, которые сейчас нарушаются: обстрелы жилых зон, умышленные убийства мирных жителей, минирование тел убитых. Кто бы что ни думал по поводу политики, но то, что сейчас делается, – вторжение, война, и то, как она ведется, – это то, что мы все можем и должны осуждать однозначно".

Режиссер из Улан-Удэ, лауреат множества всероссийских театральных конкурсов и премий Сергей Левицкий не боится открыто говорить следующее:

"Простите, но не пора ли хотя бы усомниться в том, что все пошло как раз не по плану и президент катастрофически ошибся, невероятно просчитавшись и тем самым поставив под угрозу существование нашей страны?! А если же все-таки он не ошибся и все идет по его плану, то, простите, этот план сатанинский. И сколько еще человеческих жизней нужно бросить в топку этого сатанинского плана, сколько еще бурятских парней, российских парней должны похоронить здесь матери? И поэтому, когда нас призывают здесь поддержать президента и так называемую спецоперацию, они тем самым увеличивают количество смертей, вдов, разбитых семей".

Священник Иоанн Курмояров из Новосибирска выкладывает в интернет ролик с такими словами:

"Я христианский пацифист. В свои роликах я настаиваю, что основная заповедь "не убий", не должно быть войны. Я не говорю про экстремизм. Я за мир! И самое больное – это то, что наша армия, российская армия, Россия совершает преступления. Вот в чем беда – что любимая моя страна ведет себя абсолютно не по-христиански, не по-человечески, фактически делает то же самое, что делала нацистская Германия в 30–40-х годах".

Якутский активист Айхал Аммосов рисует антивоенные граффити "Нет войне" на русском, якутском и английском языках.

"Я сделал граффити, потому что хочу мира, а не войны, хочу, чтобы эта война, кровопролитие закончились. Страшно, что суды надо мной они используют для того, чтобы заткнуть всех, кто не за мир. Они ловят таких, как я, и все люди в Якутске боятся. Мы слишком далеко от Москвы, Петербурга находимся. Тут защиты нет".

Несмотря на полицейский произвол, антивоенные акции в регионах не прекращаются. В Томске Станислав Кармакских вышел на антивоенный митинг с картиной Верещагина "Апофеоз войны".

"Полиция в мегафон начала объявлять свои объявлялки, – рассказывает он, – Мол, "… вы дискредитируете Вооружённые силы Российской Федерации". Народ начал их глушить, кричали: "Нет войне", "Миру мир". Ну, и все, начали забирать тех, кто с плакатами. Я сам подошел к полицейским, показал им картину Верещагина и сказал: "Ребята, это наше будущее, если мы не остановимся". Люди в форме переглянулись между собой, и кто-то сказал: "Что, берем? Берем". И увели меня. В общей сложности человек двадцать тогда забрали. Всем нарисовали статью 20.3.3".

Людей, которые отважились выступить против российской агрессии в Украине, штрафуют, выгоняют с работы, арестовывают и отправляют в СИЗО и тюрьмы, но заставить замолчать всех не получается. Хотя Сибирь ведь так далеко, и до Кремля от нее, кажется, не докричаться. И найти защиту от произвола здесь часто труднее, чем в центре страны. Но многие люди в Сибири продолжают говорить открыто о том, что они думают про эту войну и про власть, которая её развязала.

Мы стараемся рассказать о каждом, кто решается на антивоенный протест. Этих людей мы считаем истинными патриотами страны, и только в них – хоть какая-то надежда на выздоровление общества.

Все последние годы нынешние обитатели Кремля утверждали, что выстроенная ими вертикаль власти, подавление свободы слова и любых местных инициатив только и могут спасти Россию от сепаратизма и развала. Но в 2022 году мы наблюдаем, как такая политика привела к войне, массовой эмиграции из России и, вполне возможно, теперь ведет к развалу страны.

Какое будущее ждет в этом сценарии Сибирь? Мы не знаем. Да и ни у кого в мире нет сейчас, кажется, определенных ответов ни на один вопрос о будущем.

В наших силах фиксировать ход событий, рассказывать о них максимально полно и объективно. Мы продолжаем делать это.