"Назарбаев 2.0" готовится к выборам. Амнистия в Казахстане

Когда украинские войска смогут начать наступление в Херсонской области;

Глава организации "Русь сидящая" Ольга Романова о протестах родственников завербованных на войну заключенных и о расстрелах сотрудников "ЧВК Вагнера", нарушивших распоряжения Евгения Пригожина;

Против оппозиционного активиста Михаила Кригера возбуждено дело по статье об оправдании терроризма;

Совет Безопасности ООН отверг требование России расследовать работу американских биолабораторий в Украине;

Соединенные Штаты готовятся к выборам разных уровней, которые пройдут 8 ноября;

Амнистия для участников январских событий в Казахстане;

Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале "ярко" поздравил россиян с Днем народного единства.

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