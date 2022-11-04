"Назарбаев 2.0" готовится к выборам. Амнистия в Казахстане

Когда украинские войска смогут начать наступление в Херсонской области;
Глава организации "Русь сидящая" Ольга Романова о протестах родственников завербованных на войну заключенных и о расстрелах сотрудников "ЧВК Вагнера", нарушивших распоряжения Евгения Пригожина;
Против оппозиционного активиста Михаила Кригера возбуждено дело по статье об оправдании терроризма;
Совет Безопасности ООН отверг требование России расследовать работу американских биолабораторий в Украине;
Соединенные Штаты готовятся к выборам разных уровней, которые пройдут 8 ноября;
Амнистия для участников январских событий в Казахстане;
Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале "ярко" поздравил россиян с Днем народного единства.
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