Не дожидаясь ВСУ. В Херсоне сняли российский флаг

Собирается ли российская армия оборонять Херсон, и для чего из Херсонской области массово вывозят людей?

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Скажутся ли итоги парламентских выборов в Израиле на израильской политике в отношении Украины и России

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