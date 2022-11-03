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Время Свободы

Не дожидаясь ВСУ. В Херсоне сняли российский флаг

Информационный дайджест "Время Свободы", 3 ноября

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Время Свободы - Темы дня 3.11.2022
by Радио Свобода

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Собирается ли российская армия оборонять Херсон, и для чего из Херсонской области массово вывозят людей?

В мэрии Москвы пока так и не разобрались, закончена «частичная» мобилизация или нет

Скажутся ли итоги парламентских выборов в Израиле на израильской политике в отношении Украины и России

Как купивший Твиттер предприниматель Илон Маск собирается изменить эту социальную сеть?

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