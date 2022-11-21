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Дмитрий Витальев: "Наша задача – свободный интернет". Лингвист Младен Ухлик: "В Словении рады украинцам"

Дмитрий Витальев: "Наша задача – свободный интернет". Лингвист Младен Ухлик: "В Словении рады украинцам"
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Дмитрий Витальев: "Наша задача – свободный интернет". Лингвист Младен Ухлик: "В Словении рады украинцам"

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Для людей, которые находятся на оккупированных территориях, остро стоят вопросы кибербезопасности. Технически люди находятся внутри российского сегмента интернета – под слежкой и блокировкой Роскомнадзора, и для них, например, невозможно выйти на сайт украинского ПриватБанка без использования VPN

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