Дмитрий Витальев: Наша задача – свободный интернет на оккупированных территориях. Лингвист Младен Ухлик: в Словении рады украинцам.
Для людей, которые находятся на оккупированных территориях, остро стоят вопросы кибербезопасности. Технически люди находятся внутри российского сегмента интернета – под слежкой и блокировкой Роскомнадзора, и для них, например, невозможно выйти на сайт украинского ПриватБанка без использования VPN
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