Лицом к событию. Странный Путин после Херсона

Президент РФ после сдачи Херсона играет в "молчанку". Он дистанционно открывает индюшачьи фермы и спускает на воду атомоходы. Он как бы отдалился от войны, которую сам же и затеял. К чему сегодня свелась роль главнокомандующего ВС РФ? В гостях Александр Подрабинек, Олег Степанов, Илья Давлятчин.