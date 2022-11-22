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Лицом к событию. Странный Путин после Херсона

Лицом к событию. Странный Путин после Херсона
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Лицом к событию. Странный Путин после Херсона

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Президент РФ после сдачи Херсона играет в "молчанку". Он дистанционно открывает индюшачьи фермы и спускает на воду атомоходы. Он как бы отдалился от войны, которую сам же и затеял. К чему сегодня свелась роль главнокомандующего ВС РФ? В гостях Александр Подрабинек, Олег Степанов, Илья Давлятчин.

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