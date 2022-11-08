"Скоро заставят генералов сортиры мыть". Яшин о Пригожине и Кадырове

Илья Яшин открыто обвинил в предвзятости суд, рассматривавший вопрос о продлении ему меры пресечения;

Российские войска занимаются возведением линий обороны в ожидании дальнейшего наступления ВСУ;

Религиовед Николай Митрохин – об институте «военного священника» в российской армии;

Мобилизованные продолжают жаловаться на плохую экипировку;

Антиправительственные протесты в Молдове;

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