"Скоро заставят генералов сортиры мыть". Яшин о Пригожине и Кадырове

Илья Яшин открыто обвинил в предвзятости суд, рассматривавший вопрос о продлении ему меры пресечения;
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Религиовед Николай Митрохин – об институте «военного священника» в российской армии;
Мобилизованные продолжают жаловаться на плохую экипировку;
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