"Из 570 уцелели 29". Разгром батальона мобилизованных в Луганской области

Издание "Верстка" сообщило о разгроме в Луганской области батальона, сформированного из мобилизованных военнослужащих;

Морские пехотинцы с Дальнего Востока, воюющие в Украине, жалуются на большие потери и некомпетентность командования;

Власти Киева рассматривают варианты действий на случай полного отключения электроснабжения в украинской столице;

Суды продлили сроки содержания под стражей Михаилу Кригеру, Илье Яшину и Лилии Чанышевой;

"The Times": Напасть на Украину Владимира Путина убедили Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников.

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