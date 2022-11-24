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Лицом к событию
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Лицом к событию. Отодвинулись

Лицом к событию. Отодвинулись
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Лицом к событию. Отодвинулись

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С Путиным его союзники по ОДКБ визуально уже рядом стоять не хотят. Что их все еще связывает? Кто первым вырвется из цепких кремлевских объятий? В программе "Лицом к событию" участвуют эксперты из Казахстана, Армении и Таджикистана.

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