Булочки тёти Марты. Артемий Троицкий слушает эхо пляжа

Пути к успеху и творчеству Martha & The Muffins. О почти полувековом опыте гитариста-композитора Марка Гейна и его супруги вокалистки Марты Джонсон по выпеканию «кексиков» в стиле «новой волны». Только что вышел в свет сборник редких записей