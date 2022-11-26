Булочки тёти Марты. Артемий Троицкий слушает эхо пляжа

Пути к успеху и творчеству Martha & The Muffins. О почти полувековом опыте гитариста-композитора Марка Гейна и его супруги вокалистки Марты Джонсон по выпеканию «кексиков» в стиле «новой волны». Только что вышел в свет сборник редких записей
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