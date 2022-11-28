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Волонтеры Литвы и Латвии об украинской беде. Писатель Георгий Ефремов и преподавательница Рижского университета Елена Левкина.

Волонтеры Литвы и Латвии об украинской беде. Писатель Георгий Ефремов и преподавательница Рижского университета Елена Левкина.
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Волонтеры Литвы и Латвии об украинской беде. Писатель Георгий Ефремов и преподавательница Рижского университета Елена Левкина.

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Программа о беженцах, построенная на человеческих историях, на свидетельствах о пережитом и испытанном, о солидарности и взаимопомощи людей, еще вчера незнакомых друг с друго.

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