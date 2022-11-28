Волонтеры Литвы и Латвии об украинской беде. Писатель Георгий Ефремов и преподавательница Рижского университета Елена Левкина.
Программа о беженцах, построенная на человеческих историях, на свидетельствах о пережитом и испытанном, о солидарности и взаимопомощи людей, еще вчера незнакомых друг с друго.
Другие материалы
-
-
-
14 ноября 2022
Дора Дмитриева: "Вернулась в Америку с татуировкой трезубца"
-
-
31 октября 2022
Павел Гольдин: Животные испытывают все тяготы войны
-
24 октября 2022
Дэн Барсболт: У нас нет глагола "понаехали"