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"Путин несет за собой тяжесть преступлений"

"Путин несет за собой тяжесть преступлений"
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"Путин несет за собой тяжесть преступлений"

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"Если бы я не была писателем, то, наверное, я бы однозначно радовалась любой новой раковой клеточке, которая появилась в теле [Путина], любой новости, что он скоро скопытится". Живущая в Бурятии юрист Надежда Низовкина - писатель и поэт, и говорит, что это помогает ей избежать дегуманизации противника. Она выступает против войны и надеется, что режим Путина вскоре падет. Среди тех, кого Низовкина защищала в суде – жительница Улан-Удэ шаманка Лилия Якушева, чей муж ушел воевать против Украины.

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