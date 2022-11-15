"Путин несет за собой тяжесть преступлений"

"Если бы я не была писателем, то, наверное, я бы однозначно радовалась любой новой раковой клеточке, которая появилась в теле [Путина], любой новости, что он скоро скопытится". Живущая в Бурятии юрист Надежда Низовкина - писатель и поэт, и говорит, что это помогает ей избежать дегуманизации противника. Она выступает против войны и надеется, что режим Путина вскоре падет. Среди тех, кого Низовкина защищала в суде – жительница Улан-Удэ шаманка Лилия Якушева, чей муж ушел воевать против Украины.