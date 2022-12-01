Время Свободы:"Они же в тепле, а не в окопах!" Матери мобилизованных о Путине и Шойгу
Бои вокруг Бахмута***Матери мобилизованных требуют вернуть сыновей домой***Массовый вывоз в Россию России украинских заключенных*** Кто определяет ущерб, нанесенный Украине агрессией России***Чем продиктованы высказывания папы римского Франциска о войне в Украине и российской армии
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