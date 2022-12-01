Лицом к событию. Заманить и запугать. Как рекламируют войну

Пропаганда старается заманивать в военкоматы кнутом (а то тюрьма) и пряником (большие деньги), а тех, кого удалось заманить, стимулирует страшилками, что их ждет в страшном украинском плену. Мол умри, но не сдайся. Об эффективности этих ухищрений - Ян Матвеев, Илья Бер, Михаил Комин.
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