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Человек имеет право

Человек имеет право. Выжившие требуют правосудия

Человек имеет право. Выжившие требуют правосудия
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Человек имеет право. Выжившие требуют правосудия

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20 лет после захвата заложников в московском театральном центре. Антифашистов обвинили в подготовке терактов. Современные политзеки.

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