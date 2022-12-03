Готический юнион. Артемий Троицкий в сумеречном состоянии

Хедлайнеров эпизода Артемий Троицкий отыскал в хрестоматийной истории готического рока.Он вспоминает свое посещение легендарного лондонского клуба «Пещера летучих мышей» и водит слушателей по готическим пещерам: в выпуске звучат Kirlian Camera, британка Darkner, немцы Ad: Key, американцы The Union