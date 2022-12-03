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Готический юнион. Артемий Троицкий в сумеречном состоянии

Готический юнион. Артемий Троицкий в сумеречном состоянии
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Готический юнион. Артемий Троицкий в сумеречном состоянии

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Хедлайнеров эпизода Артемий Троицкий отыскал в хрестоматийной истории готического рока.Он вспоминает свое посещение легендарного лондонского клуба «Пещера летучих мышей» и водит слушателей по готическим пещерам: в выпуске звучат Kirlian Camera, британка Darkner, немцы Ad: Key, американцы The Union

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