Готический юнион. Артемий Троицкий в сумеречном состоянии

Хедлайнеров эпизода Артемий Троицкий отыскал в хрестоматийной истории готического рока.Он вспоминает свое посещение легендарного лондонского клуба «Пещера летучих мышей» и водит слушателей по готическим пещерам: в выпуске звучат Kirlian Camera, британка Darkner, немцы Ad: Key, американцы The Union
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