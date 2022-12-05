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Константин Акинша: В эпицентре бури. Искусство во время войны

Константин Акинша: В эпицентре бури. Искусство во время войны
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Константин Акинша: В эпицентре бури. Искусство во время войны

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Искусствовед Константин Акинша рассказывает о драматических обстоятельствах, с которыми пришлось столкнуться куратору и организаторам выставки «В эпицентре бури. Украинский модернизм 1900−1930-х», которая открылась 29 ноября в мадридском Музее Тиссена-Борнемисы

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