Константин Акинша: В эпицентре бури. Искусство во время войны
Искусствовед Константин Акинша рассказывает о драматических обстоятельствах, с которыми пришлось столкнуться куратору и организаторам выставки «В эпицентре бури. Украинский модернизм 1900−1930-х», которая открылась 29 ноября в мадридском Музее Тиссена-Борнемисы
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