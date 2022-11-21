Суд оставил под арестом коммерческого директора Собчак

Московский городской суд оставил под арестом коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Защита Суханова в ходе заседания просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог в размере 15 миллионов рублей.

На минувшей неделе телеведущая Ксения Собчак публично извинилась перед главой "Ростеха" за своих сотрудников. "Мои коллеги, молодые ребята стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве, – написала Собчак. – Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения".