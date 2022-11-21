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Суд оставил под арестом коммерческого директора Собчак

Московский городской суд оставил под арестом коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Защита Суханова в ходе заседания просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог в размере 15 миллионов рублей.

На минувшей неделе телеведущая Ксения Собчак публично извинилась перед главой "Ростеха" за своих сотрудников. "Мои коллеги, молодые ребята стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве, – написала Собчак. – Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения".

  • В конце октября коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского арестовали по делу о вымогательстве. В начале ноября по этому делу был арестован журналист Тамерлан Бигаев.
  • Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация в телеграм-канале о светской жизни "Тушите свет". По версии следствия, сотрудники канала требовали от Чемезова 11 миллионов рублей за удаление записи о том, что он посетил день рождения миллиардера Андрея Бокарева.
  • После задержания и ареста Суханова в подмосковном доме Собчак прошли обыски. ТАСС и "База" со ссылкой на анонимные источники сообщали, что Ксения Собчак проходит по этому делу в качестве подозреваемой и что её хотели задержать. Сама телеведущая, по сообщениям СМИ, в этот же день уехала из России. Официальных сообщений от МВД не было. 7 ноября журналистка вернулась в Россию.


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