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Собчак публично извинилась перед Чемезовым за своих сотрудников

Телеведущая Ксения Собчак публично извинилась перед главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым за своих сотрудников. Текст опубликован в её телеграм-канале 17 ноября. Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и двое журналистов арестованы судом за попытку вымогательства у чиновника.

"Мои коллеги, молодые ребята стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве, — написала Собчак. — Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения".

В сообщении уточняется, что текст опубликован в связи с публикациями в телеграм-каналах 16 ноября.

Тогда издание "База" опубликовало видео автомобиля Собчак у здания "Ростеха". По данным ТАСС, телеведущая пробыла там 40 минут. Анонимный источник агентства утверждал, что в здании должны были пройти переговоры Собчак и Чемезова об "улаживании конфликта".

Как сообщают издания, специализирующиеся на криминальной хронике, поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация в телеграм-канале о светской жизни "Тушите свет". По версии следствия, сотрудники канала требовали от Чемезова 11 миллионов рублей за удаление записи о том, что он посетил день рождения миллиардера Андрея Бокарева.

Издание "База" утверждает, что канал принадлежит Собчак, а двое арестованных сотрудников "Тушите свет", Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев, были наёмными сотрудниками. Телеведущая это не комментировала.

В октябре, сразу после задержания Суханова, в доме Собчак прошёл обыск. Сама она уехала из страны. Анонимные источники сообщали, что она может быть подозреваемой по делу о вымогательстве. Обвинения ей предъявлено не было, она находится в деле в статусе свидетеля. 26 октября Собчак вернулась в Россию.

  • Собчак с детства знакома с президентом России Владимиром Путиным, он начинал карьеру чиновника помощником её отца, мэра Ленинграда Анатолия Собчака.
  • Чемезов — сослуживец Путина по службе в Восточной Германии в Дрездене. Оба они работали в резидентуре КГБ, Путин как представитель внешней разведки, точные функции Чемезова неизвестны.

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