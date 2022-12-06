Лицом к событию. Залетные беспилотники и русские аэродромы

"Они убедились, что мы достаём до базы, а перебазироваться – это очень сложно". О соотношении сил и возможностей, а также о новом явлении Стрелкова-Гиркина публике - военный эксперт Давид Гендельман, политолог Олег Саакян и журналист Леонид Швец.